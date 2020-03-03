Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Türkiye'de uygulanan takip, yönetim ve tedbirler Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu'nda görüşüldü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti.

Toplantıya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve Kurul üyeleri katıldı.