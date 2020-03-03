Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yıllar sonra kapalı oturum vardı. Gündem İdlib'deki gelişmelerdi. Gizli oturum öncesinde Meclis'te kulisler boşaltıldı. Salonda sadece milletvekilleri ve yeminli görevliler bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar milletvekillerini bilgilendirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi toplantılarından birini gerçekleştirdi. İdlib'le ilgili kapalı oturum yapıldı. Oturum, Mustafa Şentop'un kısa açılış konuşmasıyla başladı.

Bilgilendirmenin kapalı oturum şeklinde gerçekleştirilmesi kabul edildi. Ardından Genel kurul salonu ve kulisler boşaltıldı.

Önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu milletvekillerini bilgilendirdi. Siyasi parti temsilcileri de tek tek söz aldı.

Gizli oturumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de görüşmeleri izledi.

Yeminli stenograflar tarafından kayıt tutuldu. Milletvekillerine yardımcı olmak için işitme engelli kavaslar da salonda kaldı.

Kapalı oturum tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklı tutulacak. Mühürlenen tutanaklar, 10 yılın sonunda partilerin teklifi üzerine Genel kuruldaki oylama ile açılabilecek.