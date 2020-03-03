Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Harekatın hedefi, İdlib'de derhal ve sürdürülebilir ateşkesin tesisidir. Rejimin İdlib'in gerginliği azaltma saldırılarına derhal son vermesi, yeni bir insani krizin engellenmesi konusunda Birleşik Krallıkla görüşlerimiz örtüşüyor. Rejimin İdlib'deki saldırılarının tamamen durdurulması ve Soçi mutabakatına uyulması yönündeki çabalarımıza Birleşik Krallığın destek vereceğinden şüphemiz yok.

Ne görüyoruz sınırlar kapatılıyor iltica başvuruları hukuksuz şekilde askıya alınıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin uluslararası sorumluluklardan kaçmasının mümkün olmadığını hatırlatmak isterim. Bunları durduracak noktada değiliz.

"İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz"

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab'ın açıklamaları:

NATO olarak da bizler Türkiye'nin İdlib'de yeniden ateşkesi tesis etme çabalarına destek veriyoruz. İnsani dramdaki en büyük sorumluluk Suriye rejimi ve Rusya'nındır. Suriye rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki zalimane saldırıları yakın geçmişteki en yıkıcı saldırılardan biri olmuştur.