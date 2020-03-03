Haber Giriş:
Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi.
27 Şubat'ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı ile rejime ağır darbe vuruluyor.
Son 24 saatte 327 rejim askeri etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 327 rejim askerinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi."
Rejime ait uçak düşürüldü
Öte yandan Esed rejimine ait L-39 Albatros tipi savaş uçağı, Türk F-16'ları tarafından Maaret el Numan yakınlarına düşürüldü.
Etiketler: son dakika Rejim askeri idlib bahar kalkanı harekatıSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 13:13
Son Haberler
- 13:36
- 13:34
- 13:21
- 13:05
- 12:55
Sıradaki Haber
Bahçeli: Diplomasi başaramazsa, Türk ordusu soluğu Şam'da almalıdır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz