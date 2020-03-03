Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esed rejimine ait bir uçağın daha düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın açıklamasına göre rejime ait L-39 Albatros tipi savaş uçağı Maaret el Numan yakınlarına düştü.

Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020

Daha önce 2 uçak düşürülmüştü

İdlib'de 27 Şubat'taki saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında daha önce de yine rejime ait 2 uçak düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı düşürülen iki uçağın da SU-24 tipi olduğunu açıklamıştı.