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Esed rejimine ait bir uçak daha düşürüldü
Esed rejimine ait L-39 Albatros tipi savaş uçağı Maaret el Numan yakınlarına düşürüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Esed rejimine ait bir uçağın daha düşürüldüğünü açıkladı.
Bakanlığın açıklamasına göre rejime ait L-39 Albatros tipi savaş uçağı Maaret el Numan yakınlarına düştü.
Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 3, 2020
Daha önce 2 uçak düşürülmüştü
İdlib'de 27 Şubat'taki saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında daha önce de yine rejime ait 2 uçak düşürülmüştü. Milli Savunma Bakanlığı düşürülen iki uçağın da SU-24 tipi olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 13:05
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