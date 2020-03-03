Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ve kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezleri ve kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü PKK/YPG'ye şubat ayında ağır darbe vurdu.

Şubat ayında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında 74 terörist etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan 395 zanlıdan 54'ü tutuklandı

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik şubatta birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 395 zanlıdan 54'ü tutuklandı. Gözaltındaki diğer zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Sözde sorumlular etkisiz hale getirildi

Olumsuz hava koşullarına rağmen kırsalda operasyonlarını kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, şubat ayında örgütün birçok sözde sorumlusunu da etkisiz hale getirdi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan PKK'lı terörist Ömer Oran, 8 Şubat'ta Erzurum'da etkisiz hale getirildi. Terörist Oran'ın terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı grup sorumlusu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 16 Şubat'ta terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, 25 Şubat'ta MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının şubat sonu itibarıyla 49'a yükseldiğini bildirdi.