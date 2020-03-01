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Rejime ait 2 uçak düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 SU-24 tipi uçak düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.
İdlib'de 27 Şubat'taki saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 2 rejim uçağının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."
Etiketler: son dakika idlib rejim Esed Rejimi suriyeSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 15:44
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