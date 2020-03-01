İdlib'de 27 Şubat'taki saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 2 rejim uçağının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür."