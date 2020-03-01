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Tahran'da salgın nedeniyle metro kullanımı yüzde 70 azaldı
[Fotoğraf: AA]
İran'ın başkenti Tahran'da yeni tip koronavirüs dolayısıyla metro kullanımı yüzde 70 azaldı.
Tahran Metrosu Genel Müdürü Fernuş Nobaht, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla başkentte metro kullanımının yüzde 70 azaldığını açıkladı.
Yolcu sayısı yüzde 70 düştü
İran yerel medyasındaki habere göre, Nobaht, Kovid-19'un yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığını ve metroya binen yolcu sayısında yüzde 70 düşüş olduğunu ifade etti.
Nobaht, düşüşe rağmen metro seferlerinin normal şekilde devam ettiğini belirtti.
Öte yandan kuzeydeki Gilan eyaletine tüm uçak seferlerinin iptal edildiği ve Kum kentinden çıkışların da sıkı kontrol altına alındığı kaydedildi.
Etiketler: tahran iran koronavirüs metro seferleri salgınSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 13:51
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