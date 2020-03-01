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Ermenistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: AA/Arşiv]
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkede ilk vaka olduğunu duyurdu.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya sitesi Facebook'taki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir süre önce Tahran’dan gelen 29 yaşındaki Ermenistan vatandaşında Kovid-19 tespit edildiğini belirtti.
"Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor"
Hastanede tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Paşinyan, "Maalesef ilk teyit edilmiş vakayı yaşadık. Virüs tespit edilen kişiyle temas kuran herkesin takibi yapılıyor." ifadesini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.
Etiketler: Ermenistan Nikol Paşinyan kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 12:08
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