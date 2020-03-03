Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

İmran Han, Erdoğan'a İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu iletti.