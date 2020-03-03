ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i taşıyan uçak öğle saatlerinde Hatay’a indi.

Amerikalı yetkililer, ilk olarak BM’nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı’daki lojistik merkezine giderek aralarında İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un da bulunduğu BM yetkililerinden buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Craft ve Jeffrey’e Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti.

Craft, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi.

Craft: Esas olan kalıcı ateşkesin sağlanması

Yardımların Suriye içine ulaştırılması için sınırın açık kalmasının önemine işaret eden Craft, "İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma sadece bir cevaptır ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır" dedi.

Craft, ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 180 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını açıkladı. Craft, "Diğer ülkelere de yardımları artırma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dramın sorumlusu Esed"

İnsani dramın sorumlusunun Esed rejimi olduğunu belirten Craft, "Bu Esed rejiminin planladığı bir durum. Bu çok acımasız ve vahşi. Rusya ve Esed rejimine bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz" diye konuştu.

"Türkiye'ye müteşekkiriz"

Türkiye’nin Suriyeliler için yaptığı yardımları da değerlendiren Craft, "Türkiye önemli bir yükü sırtlandığı ve Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığı için müteşekkiriz. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan da Başkan Trump ile ülkelerimizin soruna bir çözüm bulması için görüşüyor. Bunun için de müteşekkiriz" dedi.

İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da BM olarak ABD’ye ve Türkiye’ye yardımları için teşekkürlerini iletti. Lowcock, "Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü olmasaydı yardım faaliyetlerini bu şekilde yürütemezdik. Türkiye inanılmaz derecede cömert davranıyor" dedi.

BM: Türkiye çok iyi iş birliği sergiliyor

Mark Lowcock, şu ana kadar yerinden edilmiş kişilerin sadece yüzde 9’una yardım ulaştırabildiklerini söyledi.

Lowcock, yardım tırlarını gönderirken BM Güvenlik Konseyi’nden aldıkları yetki gereğince taraflara sadece bilgilendirme yaptıklarını, izin almak için başvurmadıklarını ifade etti.

BM’nin İdlib’e yönelik yardımlarının yılda 1 milyar dolarlık bir program olduğunu vurgulayan Lowcock, bunun sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Lowcock, "Türk yetkililer tüm yardım dağıtım süreçlerinde aşırı derecede iyi bir iş birliği sergiliyor" diye konuştu.

ABD'li heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

Kampı ziyaret edecekler

Craft ve Jeffrey, gün içinde Suriyelilerin kaldığı bir kampı da ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek ve insani yardımların Suriyelilere sınırdan geçirilerek ulaştırılmasına yönelik çalışmaları yerinde görecek.