Haber Giriş: Kaynak: AA
Kronik hastalığı olan yaklaşık 9 bin kişiye nakdi yardım
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kronik hastalığı olan yaklaşık 9 bin kişiye aylık nakdi yardım ve elektrik faturası desteği sağladıklarını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kronik hastalık yardım programımız kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine aylık düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.
Bakan Selçuk, ayrıca kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahibi 2 bin 135 vatandaşın da elektrik fatura bedellerine destek sağladıklarını belirtti.
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