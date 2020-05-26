Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kronik hastalık yardım programımız kapsamında tüberküloz veya SSPE hastalığı bulunan 6 bin 564 ihtiyaç sahibine aylık düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, ayrıca kronik rahatsızlıkları sebebiyle cihaza bağımlı olan ihtiyaç sahibi 2 bin 135 vatandaşın da elektrik fatura bedellerine destek sağladıklarını belirtti.