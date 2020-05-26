Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 4 PKK'lı terörist tespit edildi. Düzenlenen hava harekâtıyla 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/aPyBwm8wDD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 26, 2020

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" vurgusu yapıldı.