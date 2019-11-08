Kritik randevu 13 Kasım’da Beyaz Saray’da... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Masadaki en önemli dosya, Barış Pınarı Harekatı sonrasında Suriye'nin kuzeyinin terörden tamamen arındırılması.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD seyahatinde de bütün aldığımız mesafeyi Sayın Trump'la da bir değerlendirme fırsatını bulacağız. Temennim odur ki bir an önce neticeye kavuşalım." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye, ABD'den mutabakattaki şartların yerine getirilmesini istiyor

Erdoğan’ın bahsettiği “netice” terör örgütü PKK/YPG unsurlarının bölgeden tamamen çekilmesi.

Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in 17 Ekim’deki Ankara ziyareti sırasında bu konuda mutabakata varılmıştı. Ama teröristler bölgeyi halen terk etmiş değil.

Kültür Üniversitesi Dr. Bora Bayraktar:

"Bu görüşmelerde Türkiye bu konuda Amerika'nın tahattününün yerine getirmesini isteyecek. Tabii bu gerçekleşmezse Barış Pınarı Harekatı'nın farklı bir şekilde burada harekete geçmesini, canlanmasını bekleyebiliriz."

Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte Batı’da, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye aleyhtarı bir kara propaganda başlamıştı. Harekatın terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye sekteye uğratacağı iddiası yayıldı. Türkiye ise aynı günlerde yurt içinde DEAŞ’a karşı art arda operasyonlar düzenlendi. Ama en kritik operasyona yine Suriye’deydi.

Amerikan operasyonu sırasında İdlib’de üstündeki bombayı patlatarak ölen DEAŞ elebaşı Bağdadi’nin ailesinden önemli isimleri yine Türkiye yakaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

"İşte en son Bağdadi'nin ablasını, Azez'de eşiyle beraber yakaladık. Aynı şekilde eşini yakaladık. En son 13 tane en yakın çevresini yakaladık. Onlar da şu anda elimizde. Biz DEAŞ’la mücadeleyi böyle veriyoruz ve bunu vermekte de kararlıyız. Asla buradan taviz vermeyiz. Çünkü terörün ve teröristin iyisi, benimki seninki anlayışı olmaz."

Bayraktar: Bağdadi'nin ailesiyle ilgili bilgiler ABD ziyareti öncesi önemli

Bağdadi’nin eşi ve bir çocuğu da Türkiye’nin elinde. Peki bu gelişme neden önemli?

Kültür Üniversitesi Dr. Bora Bayraktar:

"Bağdadi terör örgütü DEAŞ son derece önemli bir figürdü. Yöneticisi pozisyonundaydı. Dolayısıyla onun ne gibi faaliyetler içinde olduğu, nasıl o noktalara geldiği en basitinden Musul’dan İdlib’e kadar nasıl hareket ettiği bunlar bilinmiyor ve bunların bilinmesi son derece önemli. Çünkü acaba bu örgüt birileri tarafından korundu mu, Bağdadi birileri tarafından belli şeylere yönlendirildi mi? Bunlar şu anda bilinmiyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması, yani hem ablasının hem eşinin Türkiye’nin elinde olduğu açıklaması son derece önemli. Bu şahıslardan sorgu vasıtasyıla bilgi alınıyor, istihbarat sağlanıyor. Bu da tabii belki de bazı ülkeleri rahatsız edecek kadar önemli şeyler de olabilir. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanının Amerika ziyareti öncesinde böylesi bir açıklama yapması, bu bilgileri paylaşması da önemli. DEAŞ’ın faaliyetleri ile ilgili olarak nelar yapıldı son birkaç yıldır ve nasıl bir yapıydı? Aile üyelerinden bununla ilgili bilgiler oluyor Türkiye. O açıdan çok önemli."

Karaca: Beyaz Saray'daki buluşma ABD'deki iç siyaseti de etkileyecek

Görüşme Türk-Amerikan ilişkilerinin inişli çıkışlı olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca:

"Trump-Erdoğan görüşmesi sadece dış politik bir görüşme değil. Trump Erdoğan görüşmesi hem Türkiye’deki iç siyaseti etkileyebilecek hem de Amerika’daki iç siyaseti etkileyebilecek bir özelliğe sahip. Çünkü daha önce Avrupa’da gördüğümüz seçimlerde Türkiye üzerinden siyaset bugün maalesef Amerika Birleşik Devletleri’nde de var. Belki oranı düşük ama var. Dolayısıyla tüm bu kavram Demokratların Trump’ın Suriye’den çekilme konusunda kararı ve Türkiye’nin Barış Planı Harekatı'nı yapmasıyla başlayan süreçte Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a karşı bir iç kamuoyu malzemesi haline getirmesidir."

Görüşmede Trump'tan gelen skandal mektup da gündeme gelecek

Beyaz Saray’daki görüşmede gündeme gelmesi beklenen bir başlık da Trump’ın skandal mektubu. Trump o mektuba, PKK/YPG’li terörist Mazlum Kobani’nin mektubunu da eklemiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan buna da tepki göstermişti.

Görüşmede F-35 konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor

Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Temsilciler Meclisi’nden çıkan Türkiye karşıtı tasarılar da ele alınacak. Peki uzmanlar bu görüşmeden neler bekliyor, başka hangi konulardan, ne sonuçlar çıkacak?

İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca:

"S-400 konusu da gündeme gelecek, F-35 konusu da gündeme gelecek PYD/YPG’nin çekilmemesi de gündeme gelecek. Bunun yanında Rusya-Türkiye ilişkileri de gündeme gelecek. İran’ın gündeme gelmemesine imkan yok. Bence son dönemlerin en yoğun görüşmesi olacak diye düşünüyorum."

Kültür Üniversitesi Dr. Bora Bayraktar:

"Bir tanesi S400 hava savunma sitemlerinin alınması ve Amerikanın uyguladığı yaptırımlar, özellikle F-35 alımı. Bu konuda ben Trump’ın Türkiye’ye F-35 alımına yeşil ışık yakabileceğini düşünüyorum. Trump’ı iyi yönetebildiğini düşünüyorum ben Cumhurbaşkanının. Bu anlamda Türkiye’ye rahatlatacak şeyler alabilir. Herkes acaba bir gerilim yaşanabilir mi diye endişe ediyor. Ben böyle olacağını düşünmüyorum."

İki başkentte de görüşme için hummalı bir çalışma var. Dosyalar hazırlanıyor. Tarih 13 Kasım’ı gösterdiğinde gözler Beyaz Saray’da olacak.

Kaynak: TRT Haber/Sıcak Nokta