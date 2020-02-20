Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kosova'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina'nın yargılandığı davada savcılık mütalaasını verdi. Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 22.5 yıl, Karabina'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

29 Mart'ta Türkiye'ye getirildiler

MİT'in Kosova istihbaratıyla iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonda, Türkiye'de aranan ve aralarında sanıklar Mustafa Erdem ile Yusuf Karabina'nın da bulunduğu FETÖ/PDY'nin 6 üst düzey mensubu yakalanarak 29 Mart'ta Türkiye'ye getirilmişti.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina ile avukatları katıldı.Celse arası sunulan mütalaasını kısaca okuyan cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Savunma yapmadılar süre istediler

Mütalaaya karşı savunmaları sorulan sanıklar, süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İkisi de "ByLock" kullanıcısı

Mütalaada sanıkların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu aktarılan mütalaada, terör örgütünün de sanıklara sahip çıktığına vurgu yapıldı.

Mütalaada, sanık Mustafa Erdem hakkında alınan dijital materyaller raporunda, sanığın kendisi gibi Türkiye'ye Kosova'dan getirilen ve aynı suçtan yargılanan sanıklar ve diğer kişilerle yaptıkları yazışmalarda Kosova ile ilgili örgüt kapsamında kalan faaliyetlere yönelik yazışmalarının bulunduğu belirtildi.

'Casusluk'tan beraatleri istendi

Sanıklar Mustafa Erdem ve Yusuf Karabina hakkında ''uluslararası casusluk yapma'' suçunu işledikleri iddiasıyla dava açıldığı ifade edilen mütalaada, sanıkların mahkumiyetlerine yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle bu suçtan beraatleri istendi.

'Erdem örgüt yönetisi'

Sanık Mustafa Erdem'in Türkiye'ye getirilene kadar örgüt faaliyetlerine katılmaya devam ettiği, sanığın FETÖ oluşumunun hedef ve çıkarları doğrultusunda Kosova'da örgütün amacına uygun biçimde işleyişini sağlayan, örgüt üyelerine görev veren yönetici konumunda bulunduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle Erdem'in ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçundan 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mütalaada, diğer sanık Yusuf Karabina'nın da ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.