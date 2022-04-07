Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.