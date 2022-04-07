Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 03:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü kuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak Ankara'da Koruma Eğitim Akademisi Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüğe bağlı 5 şube müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.
Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün de alt birimleriyle birlikte kapatılmasına karar verildi.
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