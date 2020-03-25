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Koronavirüste son rakamlar açıklandı
Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Peki, salgında son durum ne? İletişim Başkanlığı, dünya genelinde koronavirüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
İletişim Başkanlığının Twitter hesabından, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde ulaştığı rakamlar paylaşıldı.
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının 415 bini geçtiği, 18 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 180 bin 300'den fazla kişinin de iyileştiği açıklandı.
Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
Etiketler: koronavirüs salgın son durum ölü sayısı vaka sayısıSon Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 01:23
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