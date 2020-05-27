Koronavirüsle mücadelede yeni bir adım daha atıldı. Hastanelerde artık antikor testi yapılabilecek. İstanbul'daki testlerin yapılacağı ilk adres, İstanbul Tıp Fakültesi.

Test ile koronavirüsün geçirilip geçirilmediği 30 dakikada öğreniliyor

İstanbul Tıp Fakültesinde antikor testi yapılmaya başlandı. Kişinin koronavirüs geçirip geçirmediği bu test sonucunda ortaya çıkıyor. Yarım saat süren testi herkes yaptırabilecek.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, "Yeni geliştirilen tanı testlerinin yüzde 100'e yakın olarak doğru bir şekilde sonuç verdiğini biliyoruz." dedi.

Gizli taşıyıcılar da belirlenecek

Hastalığı geçirenler bu sayede kolaylıkla belirlenecek. Yeni geliştirilen testle ayrıca, hastalığı belirtisiz geçirenler de tespit edilecek.

İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Başkanı Prof. Dr. Ali Ağaçfidan, "Hasta kanlarında İGG antikorlarına bakarak hastalığı geçirip geçirmedikleri hakkında genel bilgi sahibi olacağız bugünden itibaren. Bu testler bazı kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği bilinmiyor, bunları tespit etmekte yani a-semptomatik dediğimiz belirtisiz kişileri saptamada birinci derecede rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Hastalık eğer geçirilmişse, kanda antikor yüksek çıkıyor, test sonucu da pozitif oluyor.

Tükek, "Bir karne gibi yanımızda gezdirebileceğimiz bir test olabilir mi gelecekte? Evet işte uçaklarda vs. HES diye bir kavram ortaya attı bakanlık. Bence HES'e bu girer diye dünüyorum. PCR testiyle birlikte bu da girebilir diye dünüyorum." diye konuştu.

TRT Haber ekibi, testi yaptıranlar arasındaydı. Bir tüp kan alınarak yapılan testin sonucu, “negatif” çıktı.

Haber: Fatma Demir Turgut

Kamera: Volkan Tay