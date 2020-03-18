İstanbul emniyetinden verilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, provokatif paylaşımlar yapan hesapları belirledi.

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili paylaşım yapan 55 hesap tespit edildi.

28’i İstanbul, 23’ü farklı il ve 4’ü ise yurt dışı kaynaklı hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı.