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Koronavirüs paylaşımlarına soruşturma
Sosyal medyada koronavirüs ile ilgili provokatif paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışmalar sonucunda toplam 55 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul emniyetinden verilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, provokatif paylaşımlar yapan hesapları belirledi.
Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili paylaşım yapan 55 hesap tespit edildi.
28’i İstanbul, 23’ü farklı il ve 4’ü ise yurt dışı kaynaklı hesaplarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:59
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