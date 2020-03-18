Haber Giriş: Kaynak: AA
Çankaya Köşkü'nde koronavirüs tedbirleri
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası açıklama yapacağı salonda koranavirüs (Kovid-19) önlemleri alındı.
Dezenfekte edilen salondaki koltuklar arasına birer koltuk boş bırakılarak, katılımcılar için "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız, mesafenizi koruyunuz" uyarıları konuldu.
Etiketler: önlem koronavirüs cumhurbaşkanıSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 17:29
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