Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Yazılı açıklama yapılacak
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.
Toplantının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.
Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca
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