Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum olacak.

Aşı zorunluluğu getirilir mi?

23 milyon kişi sırası geldiği halde aşı yaptırmadı. Bu kişilerin aşı olmaları nasıl sağlanacak, restoran, düğün salonu, yurt, AVM gibi yerlere girmek için aşı zorunluluğu getirilebilir mi?

Vaka sayısı 20 bine yaklaştı

Son bir haftada vaka sayısı 3 kart arttı. Dün 19 bin 761 yeni vaka tespit edildi. 51 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu. Kısıtlamalar geri gelir mi, ek tedbirler alınacak mı? Bu konuların kurulda masada olması bekleniyor.

Toplantı saat 16.30'da başlayacak. Saat 18'de Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak.