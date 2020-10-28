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Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 127 bin 651 test yapıldı, 2209 kişide Covid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 76 hasta vefat etti, 1511 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 366 bin 208'ye yükseldi.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:13
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