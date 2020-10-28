Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.
Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin ana gündeminde Dağlık Karabağ'daki gelişmeler vardı.
İki bakan bölgedeki son durumu ele aldı. Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivil yerleşimlere yönelik saldırıları da görüşmede ele alındı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 08:41
Sıradaki Haber
Fransız dergisine Türkiye'den tepki yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz