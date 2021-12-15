Bilim Kurulu toplantısı saat 17.30'da başladı. Toplantıda koronavirüs salgınındaki son durum ele alınıyor.

Tüm dünyada endişeye neden olan 'Omicron' varyantı da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

Omicron ve alınacak önlemler görüşülecek

Türkiye'de de görülen yeni varyantın riskleri ve alınacak önlemler Bilim Kurulu'nda değerlendiriliyor.

Toplantının gündeminde son vaka tablosu, acil kullanım onayı aşamasındaki yerli aşı Turkovac ve koronavirüs ilacına ilişkin çalışmalar da var.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Vaka haritası açıklandı: Çanakkale zirvede

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

3 büyükşehirde vaka oranları düştü. Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane oldu.

Bu hafta vaka oranı en yüksek iller 472,53 kişi ile Çanakkale, 468,87 kişi ile Osmaniye, 456,13 kişi ile Kırklareli.

En düşük vaka oranı 6,35 kişi ile Van, 11,34 kişi ile Şırnak ve 11,68 kişi ile Bitlis'te kaydedildi.