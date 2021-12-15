İletişim Başkanı Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hashi ile bir araya geldi.

Fahrettin Altun, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Somali ile her alanda olduğu gibi iletişim ve kamu diplomasisi alanında da ilişkilerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Sayın Hashi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."