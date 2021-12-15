İletişim Başkanı Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hashi ile görüştü
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Abdirashid Hashi ile görüştü.
İletişim Başkanı Altun, Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı Hashi ile bir araya geldi.
Fahrettin Altun, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Altun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Somali ile her alanda olduğu gibi iletişim ve kamu diplomasisi alanında da ilişkilerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Sayın Hashi'ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."
Somali Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi Başkanı @MrDuqa ile Başkanlığımızda bir araya geldik.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 15, 2021
Somali ile her alanda olduğu gibi iletişim ve kamu diplomasisi alanında da ilişkilerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz.
Sayın M. Hashi’ye nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/rPlLkXvDZZ
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