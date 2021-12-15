CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, "İttifak ortakları kabul ederse onur duyarım" sözlerine MHP Genel Başkanı Bahçeli'den yanıt geldi.

"CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme dair açıklamaları @trthaber'de.https://t.co/1gSAglhQiV pic.twitter.com/ZyS8P1w5lZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2021

Bahçeli, "CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de, ne ölçüde heyecanlanıp iki de bir 'İttifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım' dese de çabaları beyhudedir; çünkü bu sakil zihniyet karar ve irade haysiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Zillet ittifakının ruhu ve ruhsatı Türkiye düşmanlarının eline geçmiştir." ifadelerini kullandı.