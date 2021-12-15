Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlık binasında gerçekleşen "Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Yanık, bütün şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmetle andı, kahraman gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi.

''Hayırlı olmasını temenni ediyorum''

Yanık, bugün yeni bir başlangıcın heyecanının yaşandığını belirterek "Yol haritamızın belirlendiği, hayatımızın üreterek ve topluma faydalı olacak şekilde şekillendiği önemli bir gün. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Ne zaman vatana bir tehdit, saldırı veya ihanet teşebbüsü olsa topyekun kahramanlık destanı yazmanın, bu milletin ortak hasleti olduğunu söyleyen Yanık, "Bu haslet, kuvveden fiile dönüşüyor" diye konuştu.

"Şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının da temsil ettikleri milli ve manevi değerler sebebiyle bu süreçlerde her zaman en kıymetliler olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sizlere layıkıyla hizmet edebilmek ve haklarınızla ilgili iyileştirmeler yapabilmek için de hep bir gayret içinde olduk. Bildiğiniz üzere 2002 yılında şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdığımız gibi atamalarımızda herkesi düz memur olarak değil eğitime göre yani kariyer atamalarına başladık.

Bunun yanında atamaları süresiz hale getirdik. Bugünkü 517 atamamızla birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak. Bu yıl içinde 1863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız."

Bakan Yanık, konuşmasının ardından sahneye gelen ataması yapılacaklarla birlikte butona bastı. Ataması yapılanlardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Bakanlığın internet sitesinden öğrenilecek

Atama tekliflerinin sonuçları, bugün saat 17.30'dan sonra Bakanlığın internet sitesinden yayınlanacak.