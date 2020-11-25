Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 08:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapacak.
Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi sürüyor. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 162 bin 131 test yapıldı, 7381 kişide Covid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 161 hasta vefat etti, 3678 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 381 bin 569'a yükseldi.
İstanbul'da vaka sayıları hızla artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun." ifadelerini kullandı.
Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Bilim Kurulu Son Dakika
Son Haberler
- 10:04
- 10:00
- 10:00
- 10:01
- 09:49
Sıradaki Haber
Enerji alanında düzenlemeleri içeren teklif Meclis'te
Yükleniyor lütfen bekleyiniz