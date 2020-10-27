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Konya’da ankesör operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Konya merkezli 8 ilde, FETÖ'nün örgüt sorumluları tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 zanlıdan 8'i gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri personelden sorumlu "örgüt sorumluları" tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlılardan 3'ünün muvazzaf, 3'ünün ihraç edilen eski askeri personel, 7'sinin ise askeri okullardan atılan örgüt mensuplarından oluştuğu belirtildi.
Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 11:28
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