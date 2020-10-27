Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, olay yeri ekiplerinin parmak izi ve delil toplama işlemleri bitti.

İncelemenin tamamlanmasının ardından İskenderun Belediyesine bağlı ekipler cadde ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan patlamanın olduğu caddede vatandaşlar balkonlarına Türk bayrağı astı.

2 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası, çevredeki bazı araçlar ile iş yerleri hasar gördü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'daki paylaşımında alkışlama işareti ve Türk Bayrağı ile birlikte, "Aferin kahramanlarımıza. İkisi de elde. Hikayesini anlatacağız" mesajını paylaştı. Soylu, paylaşımında İskenderun'u da etiketledi.

Erdoğan: Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen bir ülke değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki terör eylemine ilişkin, "Tüm Hataylı kardeşlerime geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü saldırıdan, felaketten, hain emellerden korusun. Türkiye artık bu tür saldırılarla dizayn edilebilen, yönlendirilen, meşgul edilen bir ülke değildir. Allah'ın izni, güvenlik güçlerimizin gayretiyle hem sınırlarımız içerisinde hem de sınırlarımızın ötesinde terörle ve destekçileriyle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.