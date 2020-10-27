Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristler, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi.

Düzenlenen hava harekatlarıyla 6 terörist etkisiz hale getirildi.