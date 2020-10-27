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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Zap ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı teröristler, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edildi.
Düzenlenen hava harekatlarıyla 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2020
Irak kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6z9drsbVja
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 09:49
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