Komandoların Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki operasyonları sürüyor.

Operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne göz açtırmayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, teröristlerce kullanılan 8 farklı bölgede 11 sığınak ve mağara tespit etti.

Operasyonda bir kısmı plastik kaplarda infilaklı fitille patlatılmaya hazır durumda, kalanı çuvallar içinde 160 kilogram amonyum nitrat, 10 Kalaşnikof tüfek ve bunlara ait çok sayıda mühimmat, Doçka uçak savar sehpası, namlusu ve mühimmat kutusu, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemelerle çok sayıda ve farklı cinste yaşam malzemesi ele geçirildi.

Söz konusu malzemeler ve mağaraların imha edilmesinin ardından terör örgütünün olası EYP saldırılarının engellendiği, bölgede yaşama ve hareket etme kabiliyetlerinin daha da kısıtlandığı belirtildi.

Kaynak: AA