Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat'ta halka hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Son 17 yılda Yozgat'a 12 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık"

Son 17 yılda Yozgat'a 12 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Yükseköğrenim öğrencileri için yurt binaları açtık. İki yurt binası daha açacağız. 20 bin öğrencinin öğrenim gördüğü Bozok Üniversitesi'ni biz kazandırdık. 13'ü hastane 33 adet sağlık tesisini Yozgat'a kazandırdık. Millet Bahçesi'nin yapımına bu yıl başlıyoruz. Yozgat'ta TOKİ vasıtasıyla 6 bin 582 konutu hayata geçirdik. 28 ata yadigarı eserimizi restore ettik. Tarihi köprülerin restorasyonunu da bu yıl bitiriyoruz. İmar barışı ile Yozgat'ta 38 bin 711 kardeşimizin sorununu çözdük. Ulaşımda bölünmüş yol uzunluğunu 332 kilometre ilave ile 376 kilometreye çıkardık. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını Kayseri'ye uzatacağız. Sarıhamzalı Bahadın barajının yapımını şu anda yarıladık. Yozgat'a 1,6 katrilyon lira çiftçimize tarımsal destek verdik. Yozgat'ın pek çok ilçesinde termal su var. Akdağ madenini de termal turizm kapsamına alıyoruz. 2 bin yıllık Roma hamamı Basilica termal için çok görkemli bir proje hazırlıyoruz. Yozgatlı iş adamlarımıza girişimcilere toplam 2,2 katrilyon lira yatırım teşviki verdik.

"Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat"

Yozgat'ı üzeni biz de üzeriz. AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecralar arayanlar var. 31 Mart'tan sonra Yozgat için yep yeni bir dönemi başlatmaya hazırmıyız? Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin yeri Yozgat olacak. Adımını hemen atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kurulacak askeri birliklerden ilkinin yeri Yozgat olacak, adımı hemen atıyoruz.https://t.co/hDJnhQ0JfD pic.twitter.com/gt2msMUyMU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Şubat 2019

"Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını Ankara'da ilçe belediye başkan adayı yapıyor"

Karşımızda terör örgütleri var, karşımızda kendi halklarına zulmeden zalim rejimler var, karşımızda diplomasiyi, ekonomiyi, teknolojiyi silah gibi kullananlar var ve maalesef karşımızda ayağımıza çelme takmaya çalışan partiler var. Bay Kemal FETÖ'den gözaltına alınan avukatını götürüp Ankara'nın en büyük ilçelerinden birini belediye başkan adayı yapıyor.

"Size bu ülkeyi böldürtmeyiz"

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge ne zaman çıktı. Size bu ülkeyi böldürtmeyiz. 31 Mart'ta cevabı en güzel şekliyle alacaksınız. Biz Kürt kardeşlerimize vatandaşlarımıza muhabbetimizi koruruz ama ülkemizi bölmeye çalışanlara asla yüz vermeyiz. Diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız. Biz Cumhur İttifakı'nı milletimizin gözü önünde kurduk. Bugüne kadar her ne yaptıysak, hepsini de milletimizin gözü önünde gerçekleştirdik. 'Zillet ittifakı' ise başından sonuna kadar bir ucu Kandil'de, bir ucu Pensilvanya'da olan bir yapı olarak inşa edilmiştir. Bunlar bizim yaptığımız her şeyi yıkacaklarını söylüyorlar. Biz inşa etmenin sözünü veriyoruz. Onlar yıkmanın, yakmanın, asmanın, kesmenin hesabını yapıyor.

Kaynak: TRT Haber