DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin aday tanıtım toplantısında konuştu.

CHP'nin "Oyları bölüyorsunuz" eleştirilerine sert çıktı. Eleştiri sahiplerini "Gardırop Atatürkçüleri" olarak tanımladı. "Hayatınız Atatürk’ü istismar etmekle geçti, sıra Ecevit'e mi geldi" diyerek tepki gösterdi.

Aksakal'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Hayatınız Atatürk'ü istismar etmekle geçti. Atatürk'ü pazarlamakla geçti. Hayırdır sermaye tükendi de şimdi Ecevit'e mi sıra geldi.

Kendilerinden başka kimseye tahammülleri olmayan bu gardırop Atatürkçüleri elbette halkın şamarını yiyecek ve unutulacaktır. Bakın şimdi yine eski plaklarını çalmaya başladılar. "Oyları bölüyorsunuz" diyorlar değil mi? Bu plağı hep çaldı bunlar DSP kurulduğundan beri. Temcit pilavı gibi her seçim öncesinde önümüze getirirler. Ecevit bunlar için her zaman oyları bölen oldu.

2002'de sizlere verdiğimiz emanet oyları yeniden geri alacağız. Bundan hiçbir şüphemiz yok.

Kaynak: TRT Haber