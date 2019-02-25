Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Albayrak, konuşmasında yeni istihdam müjdesi verdi. 2019 yılında 2,5 milyon yeni istihdam hayata geçirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Bu yıl 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.https://t.co/cybTfpGGCp pic.twitter.com/ZslNQ2jPsC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Şubat 2019

KOBİ kredi paketinin bugün itibarıyla 67 bin 348 KOBİ'ye 20,3 milyar lira kredi kullandırdığını ifade eden Bakan Albayrak, yeni kredi destek paketinin bu hafta içinde de duyurulacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni kredi destek paketini bu hafta duyuracağız.https://t.co/cybTfpGGCp pic.twitter.com/CfDKLHvkT9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Şubat 2019

Türkiye ekonomisinin yeni bir hikaye yazmaya başladığını belirten Albayrak, "Mart, Nisan, Mayıs ayları çok daha iyi bir dönem olacak. Nisan'dan sonra çok daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak. Seçimden sonra çok daha güçlü pozitif bir süreç bizi bekliyor." dedi.

Kaynak: TRT Haber