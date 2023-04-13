Çok Bulutlu 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.04.2023 01:22

Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin bulunmaması halinde COVID-19 salgınında işlerin zor olabileceğini ifade eden Erdoğan, şu anda Türkiye'nin 19 ayrı yerinde şehir hastanesi olduğunu belirtti ve "Her büyükşehre bir defa bir tane şehir hastanesini kuracağız. Cumartesi günü inşallah Kocaeli Şehir Hastanesini açıyoruz. Şu anda hasta alımına başladı. Ardından İzmir hazır şu anda, İzmir'i açacağız. Bütün bunlarla beraber bu şehir hastanelerimizi de yaygınlaştıracağız." dedi.

Erdoğan, şehir hastanelerini yap-işlet-devret modeliyle yaptıklarına işaret ederek, ayrıca şehir hastanelerinin alt segmenti olan eğitim hastaneleri de olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Şehir Hastaneleri
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:58
Emekli maaş ve ikramiyeleri yarın ödenmeye başlayacak
02:36
Fransa'da çöken binada ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
01:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsunspor'u tebrik etti
01:44
Malavi'de Freddy Kasırgası: Ölü sayısı 1000'e yükseldi
02:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ev hanımlarına emekliliklerinde destek vereceğiz
01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ