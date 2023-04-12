Parçalı Bulutlu 5.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.04.2023 22:51

Bakan Kurum iftarda iş insanlarıyla buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, hiçbir zaman eser siyasetinden geri durmayacaklarını söyleyerek, "Hep milletimizle gönül gönüle gideceğiz. 20 yıldır yaptığımız, söylediğimiz gibi vatandaşlarımız için iyisini, güzelini hayal edeceğiz ve onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum iftarda iş insanlarıyla buluştu
[Fotograf: AA]

Kavacık Millet Sofrası'nda iş insanlarıyla iftar buluşmasında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yakın zamanda Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremler, seller ve yangınları hatırlatarak, ülke olarak çok zor günlerden geçildiğini söyledi.

En son Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 399 insanın yaşamını yitirdiğini anlatan Kurum, şunları söyledi:

"Şu an Beykoz'dayız ama emin olunuz aklımız da fikrimiz de kalbimiz de ruhumuz da deprem bölgesinde afetzede kardeşlerimize birliktedir. Onların acısını dindirebilmek için tüm ekiplerimiz, tüm birimlerimiz ilk andan itibaren, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ilgili bakanlarımız, kurumlarımız hep birlikte şehirlerimiz için vatandaşımız için mücadele ettik. İlk andan itibaren de hep üstüne koya koya bu mücadelemizi vermeye gayret gösterdik. Muhakkak eksiklerimiz var ama şunu da iyi biliyoruz ki devletimiz her imkanıyla birlikte afetzede kardeşlerimizin yanında oldu. Tüm gücüyle oradaydı. 85 milyon oradaydı." 

"Tek yürek olmayı, beraber olmayı bilen bir milletiz"

Sivas, İstanbul ve Ankara'da gittiği programlarda afetzedelerle karşılaştığını anlatan Kurum, "Bilhassa 85 milyon, 81 şehrimiz afetzede kardeşlerimize kucak açtılar, bağrına bastılar. Biz böyle necip bir milletiz. Zor zamanlarda tek yürek olmayı, beraber olmayı bilen bir milletiz" dedi.

Bakan Kurum, daha önce Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremlerde, İzmir depreminde, Giresun, Trabzon, Rize, Kastamonu ve Bartın'daki sellerde olduğu gibi en son 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgeden de ellerini ve gönüllerini çekmeyeceklerini söyledi.

"Hiçbir zaman eserden, eser siyasetinden geri durmayacağız"

Mayıs sonu itibarıyla 319 bin konutun inşaatını başlatacaklarını, toplam 650 bin konutu bir yıl içerisinde etap etap afetzedelere teslim edeceklerini söyleyen Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"15 Mayıs itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iş insanlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle istikrarın yeniden yükseldiği Türkiye Yüzyılı'nda milletimiz için yeni yüzyılın başlangıcını yeniden yapacağız ve yine hizmet edeceğiz. Hiçbir zaman eserden, eser siyasetinden geri durmayacağız. Bizi deprem bölgesinde, mazlum coğrafyada bekleyenler var. Evlerimizi evlerinden uzaklaştırmayacağız ve onlara desteklerimizi devam ettireceğiz."

AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Muhammet Hanefi Dilmaç'ın da konuşma yaptığı iftar programına, iş insanlarının yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

ETİKETLER
Murat Kurum
Sıradaki Haber
Çavuşoğlu: Türkiye ve Bulgaristan arasındaki müttefiklik Balkanlar’da barış için önemli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:27
Kocaeli Şehir Hastanesi cumartesi günü açılıyor
01:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi
00:38
ABD'de bir kadın sokak ortasında doğum yaptı
00:44
Evine operasyon düzenlenen uyuşturucu taciri tutuklandı
00:25
Rusya'da havayolu şirketlerinden her uçuşta askerler için boş koltuk bırakması istendi
00:20
ABD'de Ulusal Halk Radyosu Twitter'da paylaşımlarını durdurdu
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
Hakkari'de heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
Bakan Soylu, makam aracı Togg ile gençleri gezdirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ