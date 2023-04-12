Çavuşoğlu: Türkiye ve Bulgaristan arasındaki müttefiklik Balkanlar’da barış için önemli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Şumnu'ya bağlı Kaolinovo (Bohçalar) kasabasındaki şehitler anıtını ziyaret etti.

Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile Mayıs 1989'da asimilasyon kampanyası sırasında şehit düşen soydaşların anıtına çelenk koydu.

Bohçalar halkı ile selamlaşan Çavuşoğlu, Bohçalar'ın "kahraman bir diyar" olduğunu söyleyerek, "Sözde 'soya dönüş' adı altında, Türklüğünüze, Müslümanlığınıza el uzatan komünist rejime ilk burada başkaldırdınız. Kimliğinizi, atalarınızın sizlere yadigarı dilinizi, dininizi korumak uğruna şehitler verdiniz. Büyük mücadeleler yaptınız" dedi.

Bulgaristan Türklerinin milli şairi Nuri Adalı'nın demir parmaklıklar arkasından yazdığı şiirinden bir kesit okuyan Çavuşoğlu, Türk milletinin uğruna can veren evlatlarını asla unutmayacağını söyledi.

"Büyük acılar çektiniz, büyük fedakarlıklar yaptınız"

Çavuşoğlu, "Büyük acılar çektiniz, büyük fedakarlıklar yaptınız. Özgürlük mücadeleniz, sadece Bulgaristan’da değil, Doğu Avrupa demokrasi tarihine altın harflerle yazıldı. Bulgaristan’da insan hakları ve demokrasi, sizlerin öncülüğü ve katkılarıyla yerleşti, gelişti. Büyükelçimiz ve Başkonsolosumuz bana, Bohçalar’da hemen her öğrencinin anadilimiz Türkçe derslerini aldığını söyledi. Sizlerle iftihar ediyoruz" dedi.

Çavuşoğlu, karanlık günlerin artık geride kaldığını, Bulgaristan'ın bugün Avrupa Birliğinin (AB) önemli bir üyesi olduğunu ifade ederek, Bulgaristan'ın AB'de Türkiye’ye de her zaman destek olduğunu söyledi.

"Seçimler sonrasında istikrarlı bir hükümetin kurulmasını temenni ediyoruz"

Türkiye ve Bulgaristan arasında çok boyutlu ve her alanda gelişmiş ilişkilerin olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkelerimiz arasında çok boyutlu ve her alanda gelişmiş ilişkiler vardır. Bu ilişkiler ve işbirliğinin temel dayanağı tabii ki sizlersiniz. Bu vesileyle, 2 Nisan seçimleri sonrasında istikrarlı bir hükümetin kurulmasını temenni ettiğimizi buradan da paylaşmak isterim. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki güçlü müttefiklik ve dostluk, bugün Balkanlar’da barış, huzur ve istikrar için çok önemli."

"Birlikteliğimiz bu yüzden her zamankinden daha değerli"

Bugün Balkanlar'da hassas bölgesel dengeleri zorlayan gelişmeler yaşandığını ve Ukrayna Savaşı’nın başta enerji olmak üzere, küresel çaptaki etkileri olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu ortamda "eski huylara kapılan kesimlerin sesinin arttığını" gördüklerini söyledi.

Çavuşoğlu, İslam düşmanlığı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının hiç görülmemiş seviyelere çıktığına dikkati çekerek, "Türkiye ve Bulgaristan, dost, komşu ve müttefik olarak bu gidişatı durdurabilecek iki ülkedir. Birlikteliğimiz bu yüzden her zamankinden daha değerli. Bunu siz soydaşlarımızla inşallah başaracağız. Devletimizin ve milletimizin tüm imkanlarıyla her zaman yanınızdayız" dedi.