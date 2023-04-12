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Gündem
AA 12.04.2023 21:08

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde seçim güvenliğini üst düzeyde yapacağız

İçişleri Bakanı Soylu, deprem bölgesinde seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması ve hazırlıkların yapılmasıyla ilgili gerekli adımların atıldığını söyledi.

Bakan Soylu: Deprem bölgesinde seçim güvenliğini üst düzeyde yapacağız
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması ve hazırlıkların yapılmasıyla ilgili gerekli adımların atıldığını söyledi.

AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı'nda parti mensuplarıyla bir araya gelen Soylu, depremin ardından bölgede yaraları sarabilmek için devletin tüm kapasitesiyle çalıştıklarını bildirdi.

Deprem bölgesinde yaklaşık 2 milyon 850 bin insanın çadırlarda yaşadığını belirten Soylu, "65 bin konteyner kuruldu. Yakın bir zamanda 100 bine tamamlayacağız. 2 ay içerisinde Allah nasip ederse 200 bin rakamına ulaşacağız." diye konuştu.

Soylu, bir yıl içerisinde depremzedelere evlerini teslim edeceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Deprem bölgesindeki tüm illeri eskisinden daha güvenilir yapacağız. Yine o çocuklarımızın cıvıltıları sokaklarda, okul bahçelerinde duyulacak. 14 Mayıs'ta seçimlere gidiyoruz. Seçim sadece burada değil, o bölgede de var. İlk önce orada Yüksek Seçim Kurulumuzla ve Adalet Bakanımızla, bütün arkadaşlarımızla değerlendirdik. Orada ilk günlerde bir çadır kurulsun gibi bir değerlendirme söz konusu idi. Biz Yüksek Seçim Kurulumuza da Adalet Bakanımıza da bu konuda teminat verdik. Dedik ki; 'Çadırda seçimin kendi adına birtakım sıkıntıları ve sorunları olabilir. Onun için ya hepsini konteynerde yapacağız ya da prefabrikten seçim sınıfları, seçim bölümleri ortaya getireceğiz'. Hepsine de arkadaşlarımız başladılar."

Deprem bölgesinde oy kullanılacak mekanlar konusunda tüm gerekenlerin yapıldığını dile getiren Soylu, "Orada da seçimin güvenliğinin en üst seviyede olabilmesi konusundaki o ciddiyetimize, üzerimizdeki sorumluluğa ait adımları atıyoruz." dedi.

Türkiye için yeni bir hedef ortaya koyduklarını vurgulayan Soylu bunun Türkiye Yüzyılı hedefi olduğunu anlattı.

Soylu, Türkiye'de seçim kampanyasının ilk önce Kandil'den başlatıldığını ifade ederek "Ne kadar çaba sarf ederlerse etsinler, ne kadar gayret ortaya koyarlarsa koysunlar, ne kadar kimseyi bir araya getirirlerse getirsinler, kimi getireceklerse getirsinler, bu millet Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kazandıracak, Kemal'e de 'bay bay' diyecek." şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Soylu'ya isminin yazılı olduğu 34 sırt numaralı Kasımpaşaspor forması hediye edildi.

Programa AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda partili katıldı.

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