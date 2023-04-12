Bakan Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Mescid-i Aksa bağlamındaki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail Hükümeti’nin Ramazan ayının sonuna kadar Mescid-i Aksa’ya Müslümanların dışında kimsenin girmesine izin verilmemesi kararını gerginliğin azatılması bakımından olumlu bulduğunu ifade etti ve Mescid-i Aksa'da provokasyonların tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin gerginliğin azaltılması için her türlü katkıyı vereceğini belirtti.