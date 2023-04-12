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Dünya
Özbekistan Cumhurbaşkanlığı, TRT Haber 12.04.2023 16:49

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da. Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gemlik mavisi Togg'u Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkent Taşkent’te düzenlenen törenle Gemlik mavisi rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen ilk teslimat töreni sonrasında akıllı cihaz Togg’un ikinci adresi Azerbaycan olmuş ve Bakanı Varank, Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Anadolu’yu simgeleyen kırmızı renkli bir Togg teslim etmişti.

Togg’un yurt dışındaki yeni varış noktası Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını yürüten Özbekistan oldu.

"Ata yurdun kapıları her zaman size açık"

Gemlik rengi T10X Akıllı cihazı teslim alan Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek şunları söyledi:

"Bu hediyenin anlamını biliyorum. Türk devletlerinin dünyadaki başarısı olarak kayıtlara geçecektir. Türkiye’nin neler yapabileceğinin bir göstergesidir. Ata yurdunuzun kapıları her zaman size açıktır."

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı

Mirziyoyev'e Togg'un anahtarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank teslim etti.

Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

Törenin ardından direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yanına Bakan Varank’ı ve Hisarcıklıoğlu’nu alarak direksiyona geçen Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Taşkent caddelerinde tur attı.

"Yarım kalan hikayeyi tamamladık"

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu da Devrim Otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eseri Mirziyoyev’e hediye etti. Eser hakkında Mirziyoyev’e bilgi veren Bakan Varank, “Biz o yarım kalan hikayeyi yenisiyle ve en son teknoloji ile tamamladık.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de Togg'u teslim almıştı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham İlham Aliyev, başkent Bakü’de düzenlenen törenle Anadolu rengindeki Togg'unu teslim aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'u teslim aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Togg'u teslim aldı

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
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