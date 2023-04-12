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Dünya
AA 12.04.2023 16:47

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan SKAİ televizyonuna konuştu

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye-Mısır ilişkilerinde gerginliğin azaltılmasının hem bölgenin hem de halkların çıkarına olduğunu belirterek "Hem Türkiye tarafında hem de bizim tarafımızda gerilimi düşürme arzusu olduğunu gördüğümüz için bir süreç başlattık." dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Yunan SKAİ televizyonuna konuştu

Yunan SKAİ televizyonuna konuşan Şukri, Türkiye-Mısır ilişkilerinin, Yunanistan-Mısır ilişkilerini hiçbir şekilde azaltmayacağını ifade etti.

Şukri, Türkiye-Mısır ilişkilerinde gerginliğin azaltılmasının hem bölgenin hem de halkların çıkarına olduğunu belirterek "Hem Türkiye tarafında hem de bizim tarafımızda gerilimi düşürme arzusu olduğunu gördüğümüz için bir süreç başlattık. Gerginliğin azaltılması ve daha geniş bir sükunetin sağlanması için bu gidişat bölgenin çıkarınadır ki bu da bölge halkına olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile hem ikili hem de bölgesel olarak ele alınması gereken alanları belirlediklerini kaydeden Şukri, Türkiye ile Yunanistan arasında oluşan olumlu atmosfer hakkında da konuştu.

Şukri, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin her iki tarafın çıkarlarını adil bir şekilde destekleyebilecek ve tatmin edebilecek bir sonucun tüm bölge ülkeleri için potansiyel faydalar sağlayabileceğini ve işbirliğini artırarak ticaret ve yatırım alanlarını genişleteceğini ifade etti.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin azaltılması için çaba göstermekten hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirten Şukri, "Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar talihsiz bir çatışmaya ve can kayıplarına yol açtı. Müdahale ettik ve sükuneti nasıl geri getirebileceğimizi ve daha fazla tırmanmayı nasıl önleyebileceğimizi tartıştık" dedi.

Şukri, gerginliğin, bölgenin istikrarı, Filistin ve İsrail halkının refahı için çok tehlikeli olduğunu dile getirerek, tüm tarafları ikna edebilmek için her şeyi yaptıklarını ifade etti.

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