Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil Togg'a özel kredi konusunda kamu bankalarıyla toplantı yapmayı düşündüklerini söyledi. "Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Togg'u yollarda görmek bize ayrı bir zevk verecek" dedi.

Kanal İstanbul projesiyle birlikte rezerv şehirlerin ortaya çıkacağını ifade eden Erdoğan, "Mesela bu imar affı vs. diyorsunuz bu konuyla ilgili de inşallah yeni dönemde parlamento ile ilgili burada zaten anayasanın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek bunların içerisinde katalog suçlar denilen onların içerisinde o da yerini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı maffı olmaz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesinde kararlı adımlar atmamız şart. Biz iktidara gelmeden önce eğitim ve sağlığı başa koyduk. Sağlıkta en ileri ülkelerle yarışır durumdayız. Şehir hastaneleriyle daha güçlü hale geldik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı sağlam konutlara yerleştirmemiz gerekiyor. Belediye başkanlığı dönemimden beri hep yatay mimariyi savundum. Yatay mimarı konusunda artık vatandaşlarımız da bizim bu tezimizi kabul eder duruma geldi. Toplamda 650 bin konut inşa edeceğiz, 350 binin 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Devletimiz böylesinde büyük bir felaketin ardından 50-60 gün içinde konutları teslim etme tezini daha önceki afetlerde ispat etti. Biz bunları ispat etmiş bir iktidarız, söz verdiysek tutarız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarım bize inanıp güvensinler, onları sağlam konutlara yerleştireceğiz.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modelini başlattık, bunu yeni yol haritası olarak kabul ediyoruz. İlk toplantımızı İstanbul'da hocalarımızla 130 kişiyle yaptık. Belli aralıklarla bu çalışmaları yürüteceğiz. Afetlerin çeşitleri olarak hepsine hazırlıklı olmamız lazım. Zemin artı 3 veya 4 şeklinde ilerleyeceğiz.

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları

1999 öncesi binaların risk analizini yapmaya başladık. Sağlıksız yapı stoku ortadan kaldırılacak. Denetimler de sıklaştırılacak. İstanbul burada ayrı bir önem taşıyor. 39 ilçesinde bir harita çıkardık. 1,2 milyon bina İstanbul'da var. 220 bin bina, 1,5 milyon bağımzsız bölüm risk altında. Bunların 300 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Buyrun gelin kentsel dönüşümü yapalım. Muhalefetin propagandalarına kesinlikle inanmaması gerekiyor.

Her geçen gün İstanbul'da yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları daha güzel bir hal alıyor. Bitince çok güzel olacak. Kadıköy'de belediye ile uyum sağlanamadığı için halledilemedi, sonunda kabul ettiler. Bakanlığımız şimdi süratle orayı yapıyor. Bitince inanıyorum ki muhteşem olacak.

İstanbul'da rezerv şehir planı

Kanal İstanbul'la birlikte rezevr şehirler ortaya çıkacak. Yoğun bir şekilde oralarda bina çalışmaları yapılacak. İmar affıyla ilgili yeni dönemde parlamentoyla ilgili 50. maddede katalog suçlar yerini alacak. Biz daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı olmaz.

İstanbul'a girişi belediye başkanlığı döneminde vize usulü demiştik. Bu durum Londra'da uygulanıyor mesela. Belli ücrete tabi giriliyor. İstanbul o zaman 8 milyondu şimdi 16 milyon oldu. O gün bunu söyleyenler şehircilik, göç nedir bunlardan haberleri yoktu. O günkü iddialarımız bugün haklılığımızı getirdi. İstanbul'a gelenler iş buldu mu, belli imkana sahip misin sorarak gelecekti. Vizeye tabi olduğu için herkes gelemeyecekti. İstanbul'un nüfusu bu rakamlara ulaştı. Kaçak yapılaşma ileri derecede arttı, bu tehdit ediyor. Zemin etüttleri yapılmıyor veya yapanlar dikey mimariye vurgun vuruyorlar. Buna fırsat vermemek gerekiyor. Rezerv şehir bir yeri bir yerden naklederek zemin çalışması yapıp oralara müdahale demek. Avcılar aslında sağlam bir zemin değil. Beylikdüzü vs. oralar sıkıntılı yerler. Denize yakın bölgeler hep böyle.

AK Parti listelerinde değişim

Biz AK Parti'yi kurduğumuz günden beri yenilik ve değişimden besleniyoruz. Hep kongrelerimizde değişimlere gittik. Bunu şimdi Meclis'e de yansıtmak istedik. Hiçbir istisna yapmadık. En yakın mesai arkadaşlarım dahi yeri geldi listelere girmedi. Biz sıradan bir parti değiliz. Siyasi mücadelenin içinde tecrübenin çok önemli yeri var. Bütün bunlara bakarak her seçim bölgesindeki adaylara kapsamlı bir program hazırladık. Tüm demografik yapıları hesaplayarak tespitlerimizi yaptık. Alt ve üst komisyonlarla birlikte toplantıları yaptık ve tabloyu o şekilde hazırladık. Eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama hassasiyetle dikkat ettik.

Kabinede değişim olacak mı?

Sistem böyle bir şeye gerek duyarsa zaten adım atmaya müsait. Biz kalkıp da şu anda CHP zihniyetinin uyguladığını asla yapmayız. Her birine ne yaptı cumhurbaşkanlığı sözü verdi. Bizim böyle bol keseden atma zihniyetimiz yok. Devlet nasıl yönetilir biz biliyoruz. Bir cumhurbaşkanı yardımcısıyla bu iş yürütülüyor onu gördük. Biz bakanlığı 17'ye kadar düşürdük 36'dan. İşleri tıkır tıkır götürüyoruz. Mesele işin yürütülmesi değil mi? Koltuk ver ki sana sadık olsun mesele bu. Bir taraftan israf diyorlar diğer taraftan israf için adımlar atıyorlar.

Biz o karanlık koalisyon dönemlerini, Güneş Motel olaylarını yaşatmak istemiyoruz. Biz ülkemizi pazarlıkların içine sokmadık ve sokmayacağız. Bizim kitabımızda israf yok. Tam aksine finansın en iyi yönetilme uygulamasını biz verdik.

"Kamu maliyesinden taviz vermedik"

CHP hep meydanlarda İMF ile ilişkiler tekrar kurulmalı propagandaları yaptı. Asla kimseye tavsiye etmem. Bizim 27,5 milyar Merkez Bankası döviz rezervimiz yaptı. Şu anda 3 haneli rakamlardayız. Merkez Bankamız buna muhtaç değil. Bundan sonra da çok güçlü yolumuza devam edeceğiz.

Şu anda 240 milyar doların üzerinde ihracat başarımız var. Kamu mali disiplininde taviz vermedik. Türkiye bu şekilde zenginleşti. Kabinedeki arkadaşlarımın hepsi de görevlerine sıkı sıkı sadıkları. Deprem bölgesinde hepsi canla başla çalıştılar. Her biri evini unuttu çalışmaya devam etti. Her bir arkadaşıma seçim bölgelerinde görevler verdim.

"Cumhur İttifakı siyasi ahlak derslerini verecek"

Bir ana muhalefet partisi düşünün, yavrucuklarla bir araya geliyor. Bunlarla oturup pazarlık yapıyor. Hepsine yer bulmak lazım bir de bunlara kolay değil. Bu şekilde seçime gidiliyor. 14 Mayıs'ta tabloyu göreceğiz. Bu siyasi ahlakın iflasıdır. Bu tür bir yolla demokrasi mücadelesi verilemez. Şimdi de kavga, gürültü her şey ortaya çıkıyor. Cumhur İttifakı siyasi ahlak derslerini verecek.

14 Mayıs seçimleri

Cumhur İttifakı ortakları kendi takdirlerini kullandı. Kendi logosuyla veya bizim logomuzla girmek isteyenler oldu. Millet İttifakı ile bizim benzer bir yanımız yok. HÜDA Par bizim logomuzla sadece bizim logomuzla seçime girecek. Bizde pazarlık yok.

Meydanların dili bize yürüyon diyor. Yürüyeceksin ki millet arkandan yürüyecek diyor. Milletimin bu noktada işi zora sokmadan bitireceği inancındayım. Bu kararlılığı Bağcılar'da, Pendik'te, deprem bölgesinde bunu gördüm. Son ana kadar açılış ve mitingler yapacağız. Bütün arkadaşlarımın hepsi arazide mitingler yapacak, ben açılışları yapacağım. Süreci son ana kadar görüteceğiz.

Türkiye ile ilgili Batı'nın hesapları var. Macron'un durumunu görüyorsunuz. Bütün bunlara bakınca Macron neden Çin'e gitti? Bu soru işaretlerinin cevabını inceleyip görmek lazım. Anketlere göre Le Pen, Macron'un önüne geçmiş. Demek ki bir yerlerde değişim var.

"Erdoğan'a karşı alınan cephe milletime karşı alınmıştır demektir"

Türkiye seçimle birlikte Batı'ya büyük bir mesaj verecek. Bizim Batı ne der diye bir derdimiz yok. Biz işlerimize bakıyoruz. Biz savunma sanayiide yerlilikte yüzde 20'den yüzde 70'e çıktıysak bu başarının işaretidir. Batı, Erdoğan'a karşı cephe alıyor. Ama Erdoğan'a karşı alınan cephe milletime karşı alınmıştır demektir. Ama 14 Mayıs'ta biz Batı'ya çok büyük bir mesaj vereceğiz.

Togg için özel kredi imkanı

Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsattır. Kendilerine çağrı yapıyorum. Konutta nasıl bir adım attıysalar Togg ile böyle bir adım atılabilir. Benim endişem Togg'un araç yetiştirme noktası. Çünkü talep çok fazla. Kamu bankalarımızı bir araya getirebiliriz. Önümüzdeki 7 yılda 1 milyon Togg yollarda olacak. Togg'u yollarda görmek bize ayrı bir zevk verecek. Togg'un zırhlısını yapabilir misiniz bunu kendileriyle konuşmadım.

"Muhalefet, Türkiye Yüzyılı'na engel olmak istiyor"

Karşımda olan beyefendi seçimlerin hepsin mağlup oldu ama doymadı. Bu yenilgiler demek ki bazılarını çizgiye çekmiyor. 14 Mayıs seçimleri Türkiye Yüzyılı için çok önemli. Ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarını yok etmek isteyenler var. Muhalefet Türkiye Yüzyılı'na engel olmak istiyor. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da bu seçimin önemini kavradı. Devletin devamlılığına leke sürecek, tüm dünyada ülkemizin itibarını zedeleyeceklere fırsat vermeyeceğinize inanıyorum.

Terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış, FETÖ'nün uzantılarını bırakacaklarmış. Burası bir hukuk devleti siz bunu nasıl diyebilirsiniz. Her gücü eline alan o zaman tüm cezaevlerinin kapılarını açsın. Bunların hepsi oy için söylenen sözler. Biz hukuk devletinde böyle bir söylemde bulunamayız. Ben cumhurbaşkanı adaylığımı genel af üzerine inşa etmedim ki. Ama Bay Bay Kemal böyle yapıyor. Diyarbakır'da 51 Kürt yavrumuz öldürüldü. Bunu yapanlar kimlerdi? Şimdi bakıyorsunuz bunu yapanları dışarı çıkarmak için vaatlerde bulunuyorlar.

Gençlere özel imkanlar

Gençlerde yaş sınırı neydi 30'du sonra biz bunu 18'e kadar indirdik. Verdiğimiz mücadelede neticeyi aldık. Seçme ve seçilme yaşı 18'e indi. Bu seçimde 18 yaşında adaylarımız var. 19 yaşında iyi bir yüzücümüz var. Galatasaray Üniversitesi'nde başarılı bir öğrenci. 30 yaş altı 25 adayımız mevcut. Kamuya işe alımlarda sınav başarısına göre davranacağız. Gereksiz tartışmaların içine düşmemek ve herhangi bir soru işareti bırakmamak için başarı sıralamasına göre işe alımı esas haline getireceğiz. Üniversite öğrencilerinin ilk bilgisayar ve cep telefonundan vergiyi kaldırıyoruz. Yeni evlenen çiftlere 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz aile kredisi vereceğiz. Aile ve gençlik bankası kuracağız. Kendi işini kurmak isteyen gençlere hibe ve teşvik programı uygulayacağız. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız ve destekçileriyiz.

Cumartesi günü Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açıyoruz ardından İzmir'i açacağız. Bunları yap-işlet-devlet modeliyle yapıyoruz. Bunların dışında bir de eğitim ve araştırma hastanelerimiz var. İnsana değer vermedikten sonra bu işi nasıl başaracaksınız.

Ev hanımları nasıl emekli olacak?

Ev hanımlarına yönelik planlarımız var. Ev hanımlarına özel sigortalılık adımlarımız olacak. Ev hanımlarının primlerinin bir kısmını devlet olarak biz ödeyeceğiz.

Aile yapısının korunması

Aile bizim kutsalımız ve değerimiz. Anayasal değişiklik yapacak kadar bu konuya sahip çıkacağız. Bu alandaki kazanımlardan geri gitmek mümkün değil. Biz sapkın akımların ülkemizde varlık göstermesine izin vermeyeceğiz. Biz bunları yaparken Kemal efendi milleti kandırmaya çalışıyor. Kendi partisinde tacize uğramış kadınları savunmakla işe başlayabilir. Onlar bize bu konuda söz söyleyemez.

Savunma sanayiinde atılacak adımlar

Savunma sanayiinde projelerimiz hiç bitmeyecek. Dünyadaki gelişmeler ortada. Bu ülkenin hayallerini gerçekleştirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Aracı yaparsınız ama mühimmatınız yoksa aracın olması hiçbir işe yaramaz. Mühimmatını da yaparsanız karşı tarafa güç gösterisinde bulunursunuz. Biz başardıklarımızı 'yapamazsınız' diyenlere inat başardık. Altay Tankı önümüzdeki günlerde teslim edilecek.

Bir terbiyesiz çıkmış TCG Anadolu ile ilgili hakaretler ediyor. Tek yıldız da takmış ahlaksız birisi. Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Üzerinde İHA'lar, helikopterler var. Buradan tüm iniş ve kalkışları yapabilecekler. Bunlar bizim dünya standartlarında farklı bir yere gelmemize neden oldu. Bu gemi ile Bayraktar TB3, KIZILELMA, Hürjet iniş ve kalkış yapabilecek. Bu bizi denizlerde çok güçlü bir noktaya taşıyacak. Yeni bir adım atacağız. TCG Anadolu'nun biraz daha büyüğünü temin edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki başarıyı son 5 yıldaki gelişmelerde gördük. Sistem restore etmeye açık. Aksayan noktaları tespit edip revize etmekte tereddüt etmeyeceğiz. Yeni sistemle başarılar sağladık. Tespit ettiğimiz eksiklerimiz var. Aslında bunlar demokratik reform önerilerimiz. Bunları toplumla görüşerek, akademisyenlerle görüşerek adım atma fırsatı bulacağız.

"Muhalefet partilerinin durumu içler acısı"

Biz eskiden beri HDP'yi terör örgütünün parlamentodaki uzantısı olduğunu söylüyoruz. Şu anda aday çıkarmayarak, masadaki 7.ortak olduğunu ilan etti. Elbette racon kesecektir. Terör örgütü açıklamalar yapıyor. Terör örgütleri bu açıklamaları yaparken, CHP ne yapıyor? Türkiye'nin muhalefet partilerinin durumu içler acısı. Halka kendilerini kabul ettiremeyince, terör örgütlerinden medet umar hale geldiler. Kandil'den destek alacaksın, 14 Mayıs seçimine hazırlanacaksın. Milletim bu oyunu bozar. Öcalan'a özgürlük olabilir mi? Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Bunca insanı öldüreceksin. Sonra buna özgürlük diyeceksin.

"HDP ve PKK'ya neler vaat ettikleri ortaya dökülüyor"

HDP ve PKK'ya neler vaat ettikleri ortaya dökülüyor. Niçin parlamentoda görüştüler, parti merkezlerine gidemediler. Partiye gittikleri zaman açıklama yapmaları lazım. Parlamentoda kapalı kapılar adında ne söylediler. İçlerinden bir kadın garip şeyler söylediler. Diyanet Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Sen CHP olarak 'Hayır böyle bir görüşümüz yok' diyemedi. PKK-HDP ne derse yapmaya amade bir Bay bay Kemal var. O sadece partisindeki tacizci, tecavüzcüleri korumayı bilir. Ne başarısı var bu adamın. Tek bir seçim kazandıramamış. Aldıkları birkaç belediye orada da işlerin yürümediğini herkes biliyor. Milletimin bunlara yol vermeyeceğini biliyorum. Kesinlikle kapalı kapılar ardında pazarlık yapıldı. Açıklayamadılar. Açıkladıkları anda taşlar yere dökülecek.