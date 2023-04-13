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Gündem
AA 13.04.2023 01:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin genel af söylemini eleştirdi. Erdoğan, "Bunların hepsi oy saikiyle yapılan şeylerdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'genel af' tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D-CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, seçimin kritik olmasının nedenlerinden birinin, milli güvenlik olup olmadığının sorulması üzerine, "Milli güvenlik noktasında dediklerinize katılıyorum. Çünkü ne diyorlar, terörist başını bırakacaklarmış, Selo'yu bırakacaklarmış. Bu ülke bir hukuk devleti. FETÖ'nün içerideki uzantılarını bırakacaklarmış, KHK'dan suçları olanlar bırakılacakmış. Bu hukuk devletinin hukukiliği nerede? Bunu nasıl diyebilirsin?" değerlendirmesinde bulundu.

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"Hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değil"

"Zaten sosyal medyada sürekli bir genel af isteği gündeme getiriliyor." hatırlatması üzerine Erdoğan, "İşte bunların hepsi oy saikiyle yapılan şeylerdir. Yani 'Biz gelirsek işte bunları serbest bırakacağız, onun için oylar bize.' Bunu karşımızdaki şahıs kaç kere Meclis kürsüsünden haykırdı, söyledi. Ama biz hukuk devletinin içerisinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız. Bu hukuk devletinin ahlaki anlayışına uygun değildir." diye konuştu.

"Siz genel af düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığını genel af üzerine bina etmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ama bay bay Kemal buralardan ne elde ederim bunun gayreti içerisinde. Ülkeyi terör örgütlerine teslim etmeye gayret ediyorlar. Diyarbakır'da 51 yavrumuzun ölümüne neden olan Selo değil mi? Şimdi bu 51 yavrumuz, bunlar Kürt kardeşlerimiz, evlatlarımız değil miydi? Zaten Selo'nun kendisi aslında Kürt değil, Zaza'dır. Ama ne yapıyor, Kürt evlatlarımızın da ölümü üzerinden kendisine bir rant devşirmeye çalışıyor. Sokağa döktü ve 51 Kürt yavrumuz öldürüldü. Hatta araçla üzerinden çiğneyerek geçtiler. Bütün bu gerçekler ortadayken maalesef şu anda bakıyorsunuz bay bay Kemal de Meral Hanım da diğerleri de bunları dışarı çıkarmak için bu tür vaatlerde bulunuyorlar. Aynı şekilde FETÖ ile ilgili vaatleri de var. Nitekim şu anda listelerine de zaten bu tür isimleri de koydular, koyuyorlar."

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