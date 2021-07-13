Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin'de Kıbrıs Muharip Gazileri ile bir araya geldi.

Tatar, Ada'da "federasyon" temelli bir anlaşmaya karşı olduklarını vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi Federasyon temelinde bir anlaşma için 50 yıldır görüşmeler sürüyor ama benim Cumhurbaşkanı olmam dolayısıyla artık o defter kapanmıştır" dedi.

"Rumlar hiçbir zaman eşitlik temelli bir anlaşmayı kabul etmedi"

Tatar, Kıbrıslı Rumların hiçbir zaman eşitlik temelinde bir anlaşmayı kabul etmediklerine de dikkat çekti:

"Onların bütün niyeti, federasyon çatısı altında Türkiye'nin adadan çıkması, Türk askerinin adadan çekilmesi ve tamamıyla Türkiye'nin üye olmadığı o Avrupa Birliği'ne Kıbrıs'ı bir bütün olarak almaktı. Tezgah ve oyun buydu."

Ersin Tatar daha sonra Erdemli İlçesi Avgadı Yaylasında adının verildiği parkın temel atma törenine katıldı.