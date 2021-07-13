CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadıköy'de bir kilisenin duvarlarına çıkıp eylem yapanların provokatör olduklarını asla unutmayacağız. Onlar, birilerinin maşaları. Maşaların, bu topluma yön vermesini asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı olduğunu hatırlatarak, 8 bin 372 Boşnağın, Avrupa'nın göbeğinde katledildiğini, onları unutmanın mümkün olmadığını söyledi.

"Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız, ama kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz"

Uygarlığın beşiği olan Avrupa'da böyle bir katliamın yaşanmasını asla kabul edemeyeceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunu unutmayacağız, unutturmayacağız, ama kendi ülkemizde de provokasyonlara çok dikkat edeceğiz." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları kaydetti;

Kadıköy'de bir kilisenin duvarlarına çıkıp eylem yapanların provokatör olduklarını asla unutmayacağız. Onlar, birilerinin maşaları. Maşaların, bu topluma yön vermesini asla kabul etmeyeceğiz. Her inançtan insan başımızın üstündedir. İnsanlar inançlarını, Allah'a dualarını, ibadetlerini, nerede yapıyorlarsa tertemiz bir ortamı sağlamak bizim görevimizdir.

Bulunduğunuz bölgede, beldede, cami, kilise, havra, cemevi, ne varsa, insanlar ibadet ediyorlarsa, orayı pırıl pırıl yapacaksınız. İnsanlar gidecek ibadetlerini güzel bir ortamda yapacak." talimatı verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu tür provokatörler var. Önümüzdeki süreçte de buna benzer olaylar olabilir. Hepimizin dikkatli olması lazım.

"Hak ararken hayatlarını kaybettiler"

Soma'da hayatını kaybeden 301 kişinin hakları hani teslim edilecekti? Ankara'ya sokulmadılar ve bir süre sonra dönmek zorunda kaldılar. Madenci Ali Faik İnter ki 25 yaşında ve diğer madenci Tahir Çetin, o da 42 yaşında, trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. Hak ararken hayatlarını kaybettiler. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii gönül isterdi ki bu madenci arkadaşlarımıza öncelikle sendikalar sahip çıksın. Kendi aralarında ayrı ayrı sendikalar, konfederasyonlar olabilirler, buna saygı duyarım, ama bir işçi hak istiyorsa üç konfederasyonun da orada olması lazım. Mücadeleyi birlikte vermeleri gerekiyor. Bunu maalesef göremedik.

Türkiye iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor? Bu konuda profesyonelce çalışan kurumlar, 'Türkiye'nin gidişatı iyiye mi yoksa kötüye mi doğru gidiyor?' diye soruyorlar. 'İyiye doğru gidiyor' diyenlerin oranı yüzde 16,9. 100 kişiden 17'si 'İyiye gidiyor' diyor, diğerleri 'Hayır, iyiye gitmiyor' diyor. Böyle bir tabloyu Türkiye ilk kez yaşıyor.

"3600 ek göstergeyi söke söke alacağım"

Güvenlik görevlileri ve polisler 24 saat çalışıyor. Buna karşın hakları teslim edilmedi. Onlar bizim evlatlarımız, günün 24 saati çalışıyorlar. Biz yataklarımızda rahat uyuyorken, onlar nöbet tutuyorlar. Peki onların hakkı, hukuku neden teslim edilmiyor? Uyuşturucu baronlarına gelince kucaklıyorsunuz, ayda 10 bin dolar rüşvet alan adama iyi makamlar veriyorsunuz, rüşvetçileri büyükelçi tayin ediyorsunuz, peki sokakta vatandaşın can ve mal güvenliğini koruyan polise niçin sahip çıkmıyorsunuz? Bu soruyu vicdanı olan herkesin, kendisine sorması lazım.

Erdoğan, Mayıs 2018'de, 'Polislere yani güvenlik görevlilerine, cami imamlarına, öğretmenlere, sağlıkçılara 3600 göstergeyi vereceğim' diye söz verdi. 3 yıl 2 ay geçti. Bir insan verdiği sözü tutmazsa ne olur, ona ne denir? 'Yalancı' denir, başka ne denebilir? Söz veriyorsan, sözünde durmuyorsan sana 'yalancı' denir. Erdoğan kendisini neden bu pozisyonun içine sokuyor? Çünkü polise, öğretmene verecek parası yok. Parayı, bütçeyi başkalarına tahsis etmiş durumda. Bu arkadaşlara sözüm söz, söke söke 3600 ek göstergeyi alacağım ve bu arkadaşlara vereceğim.

"CHP, tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor"

Herkes "CHP çalışıyor mu?" sorusunu yöneltiyor. CHP, tarihinde ilk kez belki de bu kadar yoğun çalışıyor. Balıkçıların sorunu mu, Hopa'dan başlayarak ta İskenderun'a kadar gidecekler. Her bölgede balıkçıların sorunlarını raporlayacaklar. Bunların yapamadığını yapıyoruz, yapacağız. Çünkü biz iktidar olacağız, bütün sorunları çözeceğiz. İktidar olduğumuzda bu memleketin sorunları neydi diye zaman kaybetmemek için şimdiden sorunları saptıyoruz.

Asla karamsarlığa kapılmayın, her sorunu çözeceğiz. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bize güvenin, kendinize güvenin ve emin olun Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur, hepsini çözeceğiz.

"İçerde efelenip dışarda kedi kesilenler kimlerdir, o zaman göreceksin"

Avrupa plakalı tırlar rahatça geçiş yaparken Türk tırları sınırda haftalarca bekletiliyor. Bu saray ne yapıyor acaba? Saray ve beslemelerinin emin olun bundan haberleri bile yok.

(Kimse bizim sesimiz olmuyor, sorunlarımızı çözmüyor.) diyor. Sevgili kardeşim, söylediğini burada aynen okudum. Senin sesin olmak, sorununu çözmek benim görevimdir zaten. Eğer CHP'li iki milletvekili gelip seni dinliyorsa, sorunlarını aktarıyorsan, bil ki senin sözcün CHP'dir ve o arkadaşlardır. Çözüm var, sandık gelecek, gideceksin sandığa, bu sarayın aktörü ve beslemelerine güzel bir ders vereceksin, oyun bitecek. O zaman göreceksin sen Türk tırları bekliyor mu, beklemiyor mu, sorun çözülüyor mu çözülmüyor mu? İçerde efelenip dışarda kedi kesilenler kimlerdir, o zaman göreceksin.

Haramilerin iktidarını nasıl indirdiğimizi, milletin hakkının nasıl teslim edildiğini, üretimin nasıl teşvik edildiğini, alın terinin ne kadar değerli olduğunu göreceksin. Güven ve oyunu ver, o zaman Türkiye nasıl şaha kalkıyormuş göreceksin.

"Adıyamanlı kardeşim, hak istemenin maliyetinin ne olduğunu görüyorsun değil mi?"

(Niye Zonguldak'tan kömür çıkaralım ki? Yurt dışından kömür getiriyoruz.) diyorlar. (Niye bizim işçi kazansın ki? Yurt dışındaki işçi kazansın.) (Ama sana oy vermez.) Hem saray hem beslemeleri (Hayır, sen istediğin kadar konuş. Ben onlara 5 bin kişilik kadro da vermem ama sandık geldiğinde onlar gider yine AK Parti'ye oy verirler.) diyor. Zonguldaklı kardeşim, yer altında çalışan kardeşim, sen hala sandığa gittiğinde AK Parti'ye oy veriyorsan, şikayet etmeyeceksin. Aç kaldığında da şikayet etmeyeceksin, hakkını da aramayacaksın. Ama hakkını arıyorsan, çoluk çocuğun işsizse, yer altında kömür dururken, buradan çıkarmayıp da dışardan getiriyorlarsa sandığa gideceksin, tek oyla dersini vereceksin. O zaman bu ülke kurtulur, o zaman Zonguldak şaha kalkar. Nüfusu azalıyor Zonguldak'ın. Herkes Zonguldak'ı terk ediyor. Zonguldak çalışan işçilerin değil emeklilerin kenti oldu. Bu ayıptan Zonguldaklılar kurtaracak.

Adıyaman'da 16 tütün üreticisinin hak aradıkları için sabah erken saatlerde evleri basılarak gözaltına alındığını ve bunlardan 10'unun tutuklandığını öne süren Kılıçdaroğlu, "Adıyamanlı kardeşim, hak istemenin maliyetinin ne olduğunu görüyorsun değil mi? Hak, alın terinin karşılığını istiyorsun, sabahın köründe evin basılıyor, gözaltına alınıyorsun, mahkemeye çıkarılıyor, talimatla tutuklanıyor ve hapse atılıyorsun. Kime güveneceksin? Açık ve net cevabını veriyorum, bu kardeşine güveneceksin. Eğer Ankara'dan İstanbul'a 420 kilometre adalet için yürüdüysek, tütün üreticisi adalet istiyor, onun da yanında duracağız.

CHP Grubu olarak bu sorunu TBMM Genel Kurulunda gündeme getirdik. Ancak AK Parti ve MHP milletvekilleri bu talebi reddetti. Tütünü tekellere teslim ettiler. Tütün işinden 400 bin aile geçiniyordu. Ekimi büyük ölçüde engellendi, dışardan tütün getiriyorlar. 2003 yılından Mayıs 2021'e kadar 1 milyon 275 bin ton tütün ithal edildi. Bunun karşılığında 6 milyar 435 milyon dolar ödendi. Adıyamanlı, Malatyalı kardeşlerime seslenmek isterim; bu 6 milyar 435 milyon dolar size ödenseydi siz dağın taşın tamamına tütün ekerdiniz, dünyaya tütün ihraç ederdiniz, değil mi? 6 milyar doları yabancılara, başka çiftçilere verdiler. Bunlar 'Biz yerli ve milliyiz.' diyorlar. Batsın sizin yerliliğiniz ve milliliğiniz.

"Gençleri yaftalayan, hafife alan ve istismar eden de sensin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle konuştu. Nereden aklına geldiyse gençleri hatırlamak? Benim hatırlattığımı da kimse unutmasın. 'Gençleri yaftalamayın, hafife almayın, istismar etmeyin.' diyor. Gençleri yaftalayan, hafife alan ve istismar eden de sensin. Bir tane genç kızımız ayak ayak üstüne atmış, 'Esas duruşa geç, Erdoğan burada.' Akıl alacak şey değil. Bunlar gençlerle nasıl konuşacaklarını, nasıl şakalaşacaklarını da bilmiyorlar.

İşsizlik aile kurumunu temelden sarsıyor. Saray ve beslemeleri 'Aileye çok değer veriyoruz.' diyorlar ya, aileyi mahvettiniz siz, temeline dinamit koydunuz. Baba işsiz, anne işsiz, üniversiteyi bitiren oğul işsiz, evde birbirlerinin yüzüne bakamıyorlar. Boşanma davalarına, uyuşturucu ve kumara bakın siz. Uyuşturucu senin Genel Merkezine kadar girdi.

Bir genç tweet atmış Erdoğan'ın bu konuşmasıyla ilgili: 'Ortalama bir araç nasıl 200-250 bin oluyor? Ortalama bir ev nasıl 1 milyon oluyor? Ülkenin ana gündemi bu olmalı. Çalışarak, helal parayla bir ev, bir araba alamıyoruz. Kredi borcu ödemekten ciğerimiz soldu, cidden yeter artık ya.' Evet gençler yeter artık ya. Sevgili gençler sizin hayalleriniz bizim hedeflerimizdir. Bu konuda bir anlaşalım. Kurduğunuz bütün hayaller CHP'nin hedefi olacaktır, o hedefe yürüyeceğiz. Bu saray ve beslemelerinin masallarını bırakın, onların size getirebileceği hiçbir fayda yok. İşsizlik diz boyu, bunu da gayet iyi biliyorum. Erdoğan'ın söylemlerinin tamamına kulaklarınızı tıkayın, 'Böyle bir adam yoktur.' deyin. Biz yeniden güç birliği yapmak zorundayız. Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz sevgili gençler. İlk kez sandığa gidip oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kaderini belirleyecek. Demokrasi mi, özgürlük mü istiyorsunuz? Sandığa gidin. İktidarı değiştirdikten, Millet İttifakı'na teslim ettikten sonra 'Tweet atarsam gözaltına alınır mıyım?' diye sakın düşünmeyin. Sizin güvenceniz bu kardeşiniz olacaktır."

İki gün sonra FETÖ'nün darbe girişiminin yıl dönümü. 15 Temmuz sonrasında darbe girişiminin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması adına kurulan komisyon hala raporunu yayımlamadı.

Neymiş, uçakları satacak mışım. Vallahi de satacağım billahi de satacağım. Söke söke alacağım ve satacağım. Sadece uçakları değil, o garaja koyduğun her birisi milyon dolar olan o pahalı arabaların tamamını satacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devlet yönetmenin ne anlama geldiğinden senin haberin yok." dedi. Senin gibi devlet yönetmekten benim haberim yok ama devlet yönetmenin şu olduğunu çok iyi bilirim; vatandaştan alınan her kuruşun hesabını vatandaşa vermenin devlet görevi olduğunu bilirim. Saray ve beslemelerinin tamamının işine son vereceğim. Öyle 3 maaş, 5 maaş, 7 maaş... Bunların da tamamını bitireceğim. Gelecekler, milletin sırtına kene gibi çöreklenecek, milletin kanını emecekler, bunun adına da 'devlet yönetimi' diyecekler. Batsın sizin anlayışınız. Böyle devlet yönetimi mi olur?

"Ekonomiyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin"

İtibarın stratejik bir akıl olduğunun farkında bile değiller. Sen adaletli davrandığın zaman sana herkes itibar gösterir. Namuslu olduğun zaman, harama el uzatmadığın zaman itibarın olur, gücün olur, kuvvetin olur. Sen bu güzel memleketi kimlere teslim ettin? Bu memleketin şanlı bayrağını rüşvet almış kişilerin eline teslim ettin. Hangi devlet rüşvet almış bir kişiyi büyükelçi tayin eder ve kendi devletinin bayrağını ona emanet eder? Böyle bir devleti bana göster. Bu ülkenin tank palet fabrikasını Katar ordusuna teslim ettin. Bu memlekette tank üretilmesin diye koskoca fabrikayı birilerine peşkeş çektin. Katar ordusuna bu devletin tüm sırlarını teslim ettin. Kalkmış bir de 'Biz size devleti teslim edemeyiz' diyor. Bu memleketin ekonomisini Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettin. Yüzün hiç kızarmıyor mu? Sadece aylık ortalama ödenen faiz 1 milyar 800 milyon dolar. Süleyman Şah türbesini kendi topraklarından kaçırdın, toprağını düşmana teslim ettin sen. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarını terk eden, kaçanlar, bayrağını indirenler bunlardır. 'Yerli ve milliyiz' diyorlar. Ne yerlisiniz, ne de milli. Siz ahlaksızsınız. Kendi toprağını terk eden adama ahlaklı denir mi? Can verilir, baş verilir ama o toprak terk edilmez.

"Erdoğan dönemi ülkeye ciddi hasarlar vermiştir"

Devletin en büyük ihaleleri belli kişilere verildi, rüşvet alanlar, yolsuzluk yapanlar, uyuşturucu baronları korundu, adalet onlara teslim edildi.

Brezilya'dan getirilen tonlarca uyuşturucu madde Türkiye'de yakalandı ancak soruşturma dahi açılmadı. Burada kimler korundu.

Devlette liyakatin bitirildi. Devletin bürokrasisi saray beslemelerine teslim edildi. Erdoğan; daha acı olanı ise sen sahip olduğun haram mal varlığı dolayısıyla tehdit edildin ve kendini Trump'a teslim ettin. Bir telefonla papazı serbest bıraktın. Sana mektup yazdı, açıkça 'aptal olma' dedi, sen sesini bile çıkartmadın. Benim ağırıma gidiyor. 30 milyon 500 bin dolar lobilere para ödediler sırf Trump, Erdoğan'ı desteklesin diye. Erdoğan dönemi bitmiştir, Erdoğan dönemi ülkeye ciddi hasarlar vermiştir. Biz bu ülkeyi seven insanlar olarak hiçbir ayrım yapmadan ülkenin çıkarlarını önceleyerek birlikte hareket etmek zorundayız. Memleketi sen bize teslim etmeyeceksin, millet teslim edecek. Bu millet, Millet İttifakı'na iktidarı teslim edecektir, buna inanıyorum.

Bu ülkeye baharı getireceğiz. Hiçbir evladımız geleceğini yurt dışında aramayacak. Biz onun eleştirilerinden ders çıkarmaya çalışacağız. Despot, baskıcı olmayacağız.

(Nasıl bir cumhurbaşkanı?) 83 milyonu kucaklayan bir cumhurbaşkanı. Kendisinin ve ailesinin yaşamı ile topluma örnek bir cumhurbaşkanı. Harcanan her kuruşun hesabını milletine veren bir cumhurbaşkanı. Soruna insanca eğilen, kaynakların sağlıklı kullanılıp kullanılmadığına bakan, saygılı bir cumhurbaşkanı. Mal varlığı dolayısıyla tehdit edilmeyen, onurlu ve dik duran bir cumhurbaşkanı. Güç eline geçtiği zaman yozlaşmayan bir cumhurbaşkanı, gücü akılcı kontrol eden bir cumhurbaşkanı. İstediğimiz cumhurbaşkanı budur. Tüm vatandaşlardan isteğim; sandığa gittiğiniz zaman vicdanınızın sesini dinleyin. Türkiye'nin çözülmeyecek sorunu yoktur. Millet İttifakı'na iktidarı millet verecektir. Millet, iktidarı bize verdiğinde onun önünde hiçbir güç duramayacaktır. Bunun en somut örneğini İstanbul göstermiştir.