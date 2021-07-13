Meclis, yine her ayın ilk cumartesi günü saat 11.00-15.00'te vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Meclis'e gelen ziyaretçiler, "halk günü"nde randevuya gereksinim duyulmadan, TBMM Dikmen Kapısı'nda güvenlik kontrolünden geçtikten sonra Meclis yerleşkesine alınacak, Ziyaretçi Kabul Salonu'nda misafir edildikten sonra her saat başı rehberler eşliğinde gezdirilecek.

HES koduyla ziyaretçi kartı alınacak

Geziye katılacak vatandaşlar, geçerli kimlik belgeleri ve HES koduyla kart bankolarından ziyaretçi kartı alacak.

TBMM'nin tarihçesi, bina ve yerleşkesiyle ilgili sunum yapılacak

Program kapsamında rehberler tarafından ziyaretçilere, TBMM Genel Kurul Salonu dinleyici locasında, TBMM'nin tarihçesi, bina ve yerleşkesiyle ilgili sunum yapılacak.

Darbecilerin bombaladığı bölümler de gösterilecek

Gelenlere, TBMM'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından uçakla bombalanan bölümleri de gösterilecek.

COVID-19 önlemleri kapsamında kısıtlanmıştı

TBMM yerleşkesine, COVID-19 önlemleri kapsamında, 13 Mart 2020'den bu yana "halk günü" dahil ziyaretçi alınmaması kararlaştırılmıştı.