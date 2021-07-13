Polis Özel Harekat Başkanlığı, Emniyet Havacılık Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü...

15 Temmuz'da hainlerin hedefinde olan 3 nokta...

FETÖ'cü darbeciler, kendilerine en ağır karşılığın geleceği bu birimleri bombaladılar.

O gece onlarca şehit verildi ama emniyet teşkilatı düşmedi, hainlere en ağır karşılığı verdi.

48 kahraman şehit oldu

Komiser Demet Sezen minik evladını geride bıraktı.

İkiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç, hayallerini gerçekleştiremedi. Atılan bombalarla aynı gün aynı yerde şehit düştüler.

Onlarla beraber 48 kahraman da o gün şehit oldu.

Hainler bomba yağdırdı

FETÖ'cü darbeciler tarafından ilk hedef olarak Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı belirlendi.

En ağır bombalar ardı ardına atıldı. 15 Temmuz gecesinin en kritik noktasıydı. Hainler çatışmayı göze alamadı. Kahramanların üzerine bomba yağdırdı.

Özel Harekatçılar hemen karargaha, silah başına koştu. Darbecilerin olduğu noktalara gitmek ve en ağır karşılığı vermek istediler.

Ama FETÖ'cülerin kullandığı F-16'ların hedefindeydiler.

Ambulanslara bile engel oldular

Özel Harekat Başkanlığı, öyle şiddetli bombalamanın hedefi oldu ki başkanlık binası büyük hasar aldı. Patlamaların etkisiyle silahlar bile eridi.

Saldırıdan sağ çıkanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi ancak hainler buna bile izin vermedi.

O gece Özel Harekat’ta 43 polis ve görevli imam şehit düştü. Hainlerin ilk bombayı attığı nokta Havacılık Daire Başkanlığı'ydı. Amaçları kendilerine yönelik mücadeleye engel olmaktı.

Başkanlığın pistinde yakıt ikmali yapan helikopteri hedef aldılar. Bombalamada 7 vatan evladı şehit düştü.

Darbeciler bozguna uğradı

Darbecilerin ele geçirmek istediği bir diğer nokta Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü.

Zırhlı Personel Taşıyıcılar ile geldiler, polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdılar ancak tahmin bile edemeyecekleri bir direnç ile karşılaştılar, bozguna uğradılar.

Emniyet hainlere teslim edilmedi

Amaçlarına ulaşamayınca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü de bombaladılar. 7 kahraman polis ve 6 vatansever sivil şehit oldu.

Ankara Emniyeti FETÖ'cü hainlere teslim edilmedi.

Darbecilerin bombalarıyla ağır hasar alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü küllerinden yeniden doğdu. Bombalanan bina yıkıldı yerine yenisi yükseldi.

O gecenin izleri belki silindi ama hafızalardaki yeri tazeliğini her an koruyacak.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Mert Karacan