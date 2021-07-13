15 Temmuz 2016'da, saatler 14.20'yi gösterdiğinde MİT Karargahı'na gelen bir subay, Kara Havacılık Okulu'nda görevli bazı askerler tarafından MİT Başkanı Hakan Fidan'a yönelik bir operasyon olacağına ilişkin bilgiler verdi.

Bu istihbarat enine boyuna değerlendirildi ve Hakan Fidan harekete geçti.

Tarihin seyrini değiştiren görüşme

Saatler 18.00'i gösterdiğinde MİT'in Yenimahalle'deki karargahından ayrılan Hakan Fidan, doğruca Genelkurmay Başkanlığına gitti ve o tarihte Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'la görüştü. Bu görüşme FETÖ'cü hainlerin bütün hesaplarını bozdu. Darbe planlarının deşifre olduğunu düşünen üniformalı teröristler, 16 Temmuz sabaha karşı saat 03.00'te planladıkları kalkışmayı 15 Temmuz akşamı saat 20.00'ye çekmek zorunda kaldı.

FETÖ'nün devleti ele geçirme planının önünde engel gördüğü kurumların başında MİT geliyordu.

Hakan Fidan, defalarca kumpas girişimine maruz kaldı

Darbe girişimine kadar giden süreçte MİT Başkanı Hakan Fidan defalarca kumpas girişimine maruz kaldı.

7 Şubat 2012’de, yargıya sızmış FETÖ'cü savcılar tarafından KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı, tutuklanmak istendi.

O dönem Başbakan olan Erdoğan'ın "gitmeyeceksin" talimatı, hainlerin planını suya düşürdü.

Ocak 2014'te Suriye'ye insani yardım götüren MİT tırlarının durdurulmasının hedefindeki isim de Hakan Fidan'dan başkası değildi.

15 Temmuz'da da darbecilerin hedefi oldu

MİT, 15 Temmuz akşamı da FETÖ'cü darbecilerin hınçla saldırdığı yerlerden oldu.

Saat 22.38’te MİT binasına ilk kurşunu atanlar devletin ve ordunun içine çöreklenen bir grup vatan hainiydi.

Karargah hainlere teslim edilmedi

Ertesi gün MİT’ten yapılan açıklama 'sabaha kadar çatıştık' şeklinde olacaktı. "Teşkilat"ın isimsiz kahramanları, o gece bir destan daha yazdı.

Karargah hainlere teslim edilmedi.

Haber: Mustafa Seçen